Картаполов: законопроект о повышении призывного возраста рассмотрят на следующей неделе
Депутаты Государственной думы возможно уже на следующей неделе рассмотрят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости.
Предложение о повышение возраста призыва в армии внёс глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года с целью повысить качество призывного контингента.
13 марта проект нормативного акта был внесен на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.
Ранее Картаполов заявил, что закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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