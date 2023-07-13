Картаполов: законопроект о повышении призывного возраста рассмотрят на следующей неделе

Предложение о повышение возраста призыва в армии внёс глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года с целью повысить качество призывного контингента.

13 марта проект нормативного акта был внесен на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.

Ранее Картаполов заявил, что закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

