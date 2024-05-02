СМИ: Налоговая заблокировала счета компании Ксении Собчак

Уточняется, что выручка рекламного бизнеса в 2023 году составила ноль рублей. Счета были заблокированы, поскольку не была сдана декларация.

Ранее сообщалось, что Собчак, а также телеведущему Ивану Урганту, певице Клаве Коке и солисту группы «Звери» Роме Билыку пришлось объясняться с налоговой из-за гонораров, которые они получили от Елены Блиновской. Все они участвовали в праздновании сорокалетия блогера. По версии следствия, позже артисты получили оплаты с разных счетов, подконтрольных Блиновской, передает «Радиоточка НСН».

