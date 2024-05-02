Путин наградил главу Белгородской области Гладкова орденом Мужества

Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

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«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», – говорится в документе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова.

В четверг, 2 мая, Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 70 раз атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет четвертый день подряд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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