СМИ: Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем
Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, весь импорт и экспорт останавливается с четверга, 2 мая. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.
Уточняется, что Анкара пока не объявила об этом решении официально. Других подробностей в сообщении агентства не приводится.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил стоящие за Израилем силы западных стран в отсутствии храбрости для прекращения огня в секторе Газа. До этого Эрдоган заявлял, что Израиль совершает в Газе преступления против человечности.
Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявлял в разговоре с НСН, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».
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