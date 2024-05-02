СМИ: Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем

Уточняется, что Анкара пока не объявила об этом решении официально. Других подробностей в сообщении агентства не приводится.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил стоящие за Израилем силы западных стран в отсутствии храбрости для прекращения огня в секторе Газа. До этого Эрдоган заявлял, что Израиль совершает в Газе преступления против человечности.

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявлял в разговоре с НСН, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».

