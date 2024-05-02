Директор «Коррозии металла» Рунова заявила, что музыканты ждут извинений
Музыканты группы «Коррозия металла» возобновят выступления по России только после извинений со стороны представителей власти Нижнего Новгорода и правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора коллектива Марию Рунову.
«Мы не собираемся распадаться и навсегда прекращать свою деятельность. Мы должны еще отметить свое 40-летие, потому что это важно для наших поклонников», — пояснила она.
По словам Руновой, заявление о нанесении музыкантам побоев во время проведения концерта в Нижнем Новгороде со стороны правоохранительных органов уже направлено в нижегородскую полицию.
Ранее сообщалось, что троих музыкантов группы задержали в Нижнем Новгороде в одном из ночных клубов. В ходе задержания изъяли более 20 футболок с запрещенными символами и книги, напоминает «Радиоточка НСН».
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