Российские миллиардеры приумножили состояние благодаря фондовому рынку

Эксперт пояснил, что индекс Московской биржи, по которой можно оценивать состояние российских активов, за 2023 год поднялся почти в полтора раза и с начала 2024 года продолжает расти. Он считает, что санкции против России вызвали сбои в поставках сырья на мировой рынок, а увеличение цен на сырье, включая нефть и металлы, привело к росту стоимости акций российских компаний, за счет чего их владельцы тоже обогатились.

Другой промышленный эксперт Леонид Хазанов поддерживает эту точку зрения. Он отметил, что стоимость нефти на мировом рынке с начала года увеличилась на 10%, и есть тенденция к ее росту из-за опасений за ситуацию в мире. Помимо этого, с января 2024 года на 8% вырос отраслевой индекс металлов и их добычи на Московской бирже. Все это способствует росту доходов нефтяных предпринимателей.