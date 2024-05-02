Российские миллиардеры приумножили состояние благодаря фондовому рынку
Восстановление фондового рынка повлияло на рост состояния российских миллиардеров, такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, пишет сайт АиФ.
Ранее представители рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) посчитали, что самым богатым россиянином все еще остается владелец компании «Норникель» Владимир Потанин, с состоянием в $31,3 млрд. Он стал богаче на $255 млн с начала года. Совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, который находится на втором месте разбогател на $2,78 млрд, а бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (третье место) на $3,47 млрд. У обоих состояние оценивается в $27,4 млрд. В списке еще 26 россиян.
Эксперт пояснил, что индекс Московской биржи, по которой можно оценивать состояние российских активов, за 2023 год поднялся почти в полтора раза и с начала 2024 года продолжает расти. Он считает, что санкции против России вызвали сбои в поставках сырья на мировой рынок, а увеличение цен на сырье, включая нефть и металлы, привело к росту стоимости акций российских компаний, за счет чего их владельцы тоже обогатились.
Другой промышленный эксперт Леонид Хазанов поддерживает эту точку зрения. Он отметил, что стоимость нефти на мировом рынке с начала года увеличилась на 10%, и есть тенденция к ее росту из-за опасений за ситуацию в мире. Помимо этого, с января 2024 года на 8% вырос отраслевой индекс металлов и их добычи на Московской бирже. Все это способствует росту доходов нефтяных предпринимателей.
Ранее стало известно имя самого богатого наследника Азии – это Мукеш Амбани. По данным «Forbes» 66-летний мужчина в 2002 году получил в наследство $2,9 млрд. В настоящее время его состояние оценивается в $116 млрд, напоминает «Радиоточка НСН».
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