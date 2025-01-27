Картаполов пообещал расширить применение электронных повесток в армию
В весенний призыв в России в 2025 году электронные повестки будут использовать более широко, чем ранее. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».
В тестовом режиме использовать повестки стали в осенний призыв 2024 года. Однако тогда Картаполов сообщал, что ключевыми для призыва были повестки на бумаге.
Одновременно в трех регионах тестировали электронные повестки и использование единого реестра военнообязанных. Эксперимент проводился в Рязанской области, Марий-Эл и на Сахалине.
Осенний призыв на срочную службу завершился 28 декабря 2024 года.
В октябре 2024 года Картаполдов объяснял повторное получение электронной повестки в военкомат московскими призывниками тестированием системы рассылки. Он также советовал не переживать по этому поводу, а радоваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru