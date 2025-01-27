Картаполов пообещал расширить применение электронных повесток в армию

В весенний призыв в России в 2025 году электронные повестки будут использовать более широко, чем ранее. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

В тестовом режиме использовать повестки стали в осенний призыв 2024 года. Однако тогда Картаполов сообщал, что ключевыми для призыва были повестки на бумаге.