Каршеринг в центре Москвы не будет работать до 10 мая
5 мая 202310:09
Доступ к сервисам каршеринга в центре Москвы ограничен до 10 мая, сообщает пресс-служба столичного дептранса.
Это связано с проведением мероприятий.
Власти города призвали жителей и гостей столицы быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей, говорится в сообщении.
Ранее в Федеральной службе охраны сообщили, что Красная площадь будет закрыта для посетителей до 10 мая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- СМИ: В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик
- Каршеринг в центре Москвы не будет работать до 10 мая
- «Калашников» начал поставки новой формы для российских военных
- Рябков: Отношения России и США находятся на краю пропасти
- Напавшим на игрока ЦСКА Шведа предъявили обвинение в хулиганстве
- СМИ сообщили о безуспешной атаке беспилотников на село в Брянской области
- СМИ: НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае снова атакован украинским беспилотником
- Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН
- Глава СПЧ предложил регулировать Telegram-каналы
- СМИ: VK разработает свой аналог Tinder
4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru