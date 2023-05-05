Каршеринг в центре Москвы не будет работать до 10 мая

Доступ к сервисам каршеринга в центре Москвы ограничен до 10 мая, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Экс-премьер Франции заявил о готовности торговать паштетом на Красной площади

Это связано с проведением мероприятий.

Власти города призвали жителей и гостей столицы быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей, говорится в сообщении.

Ранее в Федеральной службе охраны сообщили, что Красная площадь будет закрыта для посетителей до 10 мая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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