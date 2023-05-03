Экс-премьер Франции заявил о готовности торговать паштетом на Красной площади
3 мая 202319:49
Бывший премьер Франции Франсуа Фийфон ответил на обвинения французского парламента в связях с Россией. Об этом сообщил местный телеканал TV5 Monde.
«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», - заявил он.
Об этом он заявил в среду, пятого апреля, в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию его работы в «Сибуре» и «Зарубежнефти».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал соседним государствам вместе «топить печку» и «поджаривать шашлыки», сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru