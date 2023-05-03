Экс-премьер Франции заявил о готовности торговать паштетом на Красной площади

Зеленский заявил, что Украина не причастна к ночным атакам беспилотников на Кремль

ООН на фоне сообщений об атаке дронов на Кремль призвала стороны воздерживаться от риторики и действий, которые могут привести к эскалации

После инцидента почти 40 регионов РФ сообщили о временном запрете на полеты частных коптеров

Два ударных беспилотника сбили сегодня над Крымом

Жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» объявило о продлении приёма заявок до 15 июня