Экс-премьер Франции заявил о готовности торговать паштетом на Красной площади

Бывший премьер Франции Франсуа Фийфон ответил на обвинения французского парламента в связях с Россией. Об этом сообщил местный телеканал TV5 Monde.

«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», - заявил он.

Об этом он заявил в среду, пятого апреля, в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию его работы в «Сибуре» и «Зарубежнефти».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал соседним государствам вместе «топить печку» и «поджаривать шашлыки», сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:ФранцияФрансуа Фийон

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