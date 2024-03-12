Карлсон: Крым вернулся в состав России демократическим путем
Журналист из США Такер Карлсон заявил в своем интервью с телеведущим Крисом Куомо, что Крым стал российским в результате демократического референдума.
По его словам, на полуострове 90 процентов русскоязычного населения спросили, «хотят ли они быть частью Украины после переворота 2014 года или частью России. И они сказали, России», — отметил журналист. Карлсон назвал это демократическим процессом.
Ранее Карлсон в видеообращении после опубликованного интервью с президентом России Владимиром Путиным оценил возможность возвращения Крыма в состав Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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