Карлсон: Крым вернулся в состав России демократическим путем

По его словам, на полуострове 90 процентов русскоязычного населения спросили, «хотят ли они быть частью Украины после переворота 2014 года или частью России. И они сказали, России», — отметил журналист. Карлсон назвал это демократическим процессом.

Ранее Карлсон в видеообращении после опубликованного интервью с президентом России Владимиром Путиным оценил возможность возвращения Крыма в состав Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

