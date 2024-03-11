Глава ГУР Украины заявил о подготовке серьезной военной операции в Крыму
Украина готовится к проведению серьёзной военной операции в Крыму. Как пишет РИА Новости, об этом заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, именно это означают различные действия украинских войск в Чёрном море.
«Наши действия в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму», — заключил Буданов.
Ранее глава ГУР Украины заявил, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) намерены наступать на российские укрепрайоны весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын Канделаки покинул «Новую фабрику звезд» из-за ненавистников
- Адвокат заявил о начале судебного процесса Киркорова против Успенской
- Голикова: Реальная зарплата в РФ за 6 лет выросла более чем на 30%
- Футбольные сборные России и Белоруссии договорились о товарищеском матче
- Глава ГУР Украины заявил о подготовке серьезной военной операции в Крыму
- В Абхазии задумались над безлимитным вином в отелях
- Новак: Кабмин не планирует вводить госрегулирование цен на АЗС
- Россияне считают Климову и Ходченкову самыми красивыми актрисами
- На российско-латвийской границе под Псковом пресекли ввоз 1,7 тысячи пуль
- Уголовное дело возбудили после обрушения козырька магазина в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru