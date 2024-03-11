Глава ГУР Украины заявил о подготовке серьезной военной операции в Крыму

Украина готовится к проведению серьёзной военной операции в Крыму. Как пишет РИА Новости, об этом заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

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По его словам, именно это означают различные действия украинских войск в Чёрном море.

«Наши действия в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму», — заключил Буданов.

Ранее глава ГУР Украины заявил, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) намерены наступать на российские укрепрайоны весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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