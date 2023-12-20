Кардиологическую службу Москвы обновят по единому стандарту в начале 2024 года
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что дооснащение столичных поликлиник и больниц новейшим оборудованием кардиологического профиля завершится в начале 2024 года, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, в целях профилактики заболеваний сердца и их своевременному выявлению ещё на амбулаторном этапе, городские медучреждения оснащаются по единому стандарту, обеспечивающему высокий уровень диагностики.
Она уточнила, что с 2022 года были закуплены более 6,5 тысяч единиц медицинского оборудования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Это более 2,8 тысяч электрокардиографов, около двух тысяч систем холтеровского мониторирования, две тысячи аппаратов суточного мониторирования артериального давления и т.д.
«Мы полностью завершим оснащение кардиологической службы поликлиник и больниц по единому стандарту в первом квартале 2024 года», – отметила вице-мэр.
Она добавила, что благодаря единому подходу к оснащению кардиологических кабинетов станет возможным обеспечение медорганизациями единых требований лечения и равномерное покрытие качественной медпомощью.
Ранее Ракова заявила, что машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года в соответствии с программой полного оснащения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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