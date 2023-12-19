Заммэра Ракова: Столичные социальные координаторы работают в шести детских больницах
В Москве расширили проект социальных координаторов, специалисты приступили к работе еще в четырех столичных детских больницах, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Служба социальных координаторов в детских больницах помогает при необходимости решпть вопросы с документами или предоставлением мер соцподдержки. Также специалисты помогут найти родителей или опекунов ребенка, дадут подробную консультацию о социальных услугах, предоставляемых в городе.
Ранее социальные службы работали в пилотном режиме работали в Морозовской детской городской клинической больнице и в детской клинической больнице имени З.А. Башляевой. Теперь подобная работа ведется в детских городских клинических больницах № 9 имени Г.Н. Сперанского, имени святого Владимира и имени Н.Ф. Филатова, а также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.
Служба соцкоординаторов работает в 38 учреждениях Москвы. Для получения поддержки социальных координаторов достаточно обратиться напрямую к специалисту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru