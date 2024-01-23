Кардиолог: Тактильные прикосновения снижают уровень «гормона стресса»

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета помогает бороться со стрессом. Новое исследование проводили в клинике при участии Гарвардской школы здравоохранения. Оказалось, что участницы, которые ели больше овощей и меньше красного мяса, можно сказать, придерживались средиземноморской системы питания, испытывали меньше симптомов посттравматического стрессового расстройства.

Употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом, наиболее полезной считается холодноводная рыба северных морей, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева «Радиоточке НСН».

