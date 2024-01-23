Кардиолог: Тактильные прикосновения снижают уровень «гормона стресса»

Тактильные прикосновения понижают уровень кортизола («гормона стресса») в организме, заявила врач-кардиолог Ольга Бокерия в Telegram-канале.

Она отметила, что объятия стимулируют выброс в кровь гормона счастья — окситоцина, что уменьшает вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета помогает бороться со стрессом. Новое исследование проводили в клинике при участии Гарвардской школы здравоохранения. Оказалось, что участницы, которые ели больше овощей и меньше красного мяса, можно сказать, придерживались средиземноморской системы питания, испытывали меньше симптомов посттравматического стрессового расстройства.

Употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом, наиболее полезной считается холодноводная рыба северных морей, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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