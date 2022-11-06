Кардиолог раскрыл медицинскую пользу мата

«Агрессивное выражение своих позиций показывает, что мы будем защищать себя, в том числе методами, не принятыми в приличном обществе», — уточнил кардиолог.

Он привет в пример результаты исследования состояния двух групп испытуемых. Одним в ходе эксперимента разрешалось ругаться, другим - нет. У тех, кто использовал ненормативную лекскику, уровня гормона стресса, ухудшающего работу сердечно-сосудистой системы, снизился.

Эксперт также сообщил, что проведены эксперименты, подтвердившие использование мата в речи также понимает и уровень кортизола.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый россиянин (19%) уверен, что ненормативная лексика обогащает русский язык. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

