Кардиолог раскрыл медицинскую пользу мата
Использование мата в речи позволяет «выпустить пар» и, таким образом, снизить уровень гормона стресса в организме. Об этом рассказал врач-кардиолог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Сергей Васильев в беседе с Life.
«Агрессивное выражение своих позиций показывает, что мы будем защищать себя, в том числе методами, не принятыми в приличном обществе», — уточнил кардиолог.
Он привет в пример результаты исследования состояния двух групп испытуемых. Одним в ходе эксперимента разрешалось ругаться, другим - нет. У тех, кто использовал ненормативную лекскику, уровня гормона стресса, ухудшающего работу сердечно-сосудистой системы, снизился.
Эксперт также сообщил, что проведены эксперименты, подтвердившие использование мата в речи также понимает и уровень кортизола.
Ранее сообщалось, что почти каждый пятый россиянин (19%) уверен, что ненормативная лексика обогащает русский язык. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- Французский политик заявил, что Байден намерен устранить Зеленского
- В Латвии признали Крым российским
- Названы возможные причины пожара в клубе «Полигон»
- Госдеп: США помогут Туркмении получить выгоды от антироссийских санкций
- По факту обрушения балкона в Сочи заведено уголовное дело
- ДТП в Турции: три человека погибли, более 30 пострадали
- СМИ: В Танзании погибли 19 человек при падении самолета в озеро Виктория
- СМИ: Западные страны обсуждают вероятные условия мира между Украиной и Россией
- Валиева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани
- СК возбудил четвертое уголовное дело после пожара в клубе «Полигон» в Костроме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru