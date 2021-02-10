В Госдуме назвали бессмысленным закон о запрете мата в интернете

Вступление в силу закона о запрете матерной лексики 1 февраля никак не изменило ситуацию. Об этом на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» рассказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Нецензурная брань – это плохо. Но мы взрослые люди, и в разговоре то или иное словечко проскакивает. Мы же не вводим штрафы за употребление мата в повседневном общении. Конечно, это недопустимо в общественной сфере. У нас многие музыканты, артисты используют матерную лексику для общения со своей аудиторией. Тот ж Шнуров. Надеюсь, Роскомнадзор заблокировал все его песни и выступления. Поэтому рад, что не было принято предложение штрафовать собственно пользователей соцсетей, а владельцев ресурсов, соцсети. Пользователи у нас люди хитрые, используют разные замены. Так что в целом ничего не изменилось. Так что это законопроект был такой «творческий». Мы голосовали против, потому что он бессмысленный», - сказал Свинцов.

С 1 февраля в России вступил в силу закон, обязывающий соцсети блокировать мат, оскорбления власти, призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях. Однако, по данным «Медиалогии», в первые рабочие дни февраля 2021 года, количество публикаций с ненормативной лексикой возросло по сравнению с 2020 годом.

