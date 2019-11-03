Кардиолог опровергла опасность аномального тепла для самочувствия

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева отметила отсутствие научно доказанной взаимосвязи между погодными колебаниями и физическим состоянием людей. Медик заявила, что благодаря психологическим особенностям люди, ожидая климатических изменений, акцентируют внимание на тех заболеваниях, которые у них уже есть, и острее их воспринимают. Так она прокомментировала РБК появившееся ранее сообщение об опасности для жителей столицы предстоящего аномального тепла.

По словам Васильевой, даже среди пациентов, которые обращают на свое состояние повышенное внимание при изменении погоды, метеочувствительных насчитывается не более 20 процентов.

Она отметила другую зависимость – суточные колебания кровяного давления в зависимости от физической или эмоциональной нагрузки. В случае отсутствия факторов раздаржения рекомендовала консультироваться со специалистами.

«При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом», — подчеркнула Васильева.

Напомним, Виктор Лившин, врач-терапевт, предостерег жителей Московского региона о возможных недомоганиях в связи с наступлением аномального тепла. Синоптики прогнозируют наибольшее повышение температуры - до плюс 8-13 градусов днем -5 ноября, во вторник.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева рассказала НСН, как не заболеть при перепаде температур



