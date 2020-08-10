Кардиолог назвал факторы метеочувствительности

Физиологическая чувствительность к перепадам давления и паническое отношение к явлению – главные факторы метеочувствительности у россиян. Об этом рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев агентству «ТАСС».

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«Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Метеопатия — это грань между физиологией и психологией. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления», — считает Конев.

Перепады атмосферного давления могут быть опасны для пожилых людей и детей – небольшой категории населения. Кардиолог сделал вывод о том, что проблема метеочувствительности раздута.

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Фото: maxpixel.net
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