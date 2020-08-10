Кардиолог назвал факторы метеочувствительности
Физиологическая чувствительность к перепадам давления и паническое отношение к явлению – главные факторы метеочувствительности у россиян. Об этом рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев агентству «ТАСС».
«Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Метеопатия — это грань между физиологией и психологией. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления», — считает Конев.
Перепады атмосферного давления могут быть опасны для пожилых людей и детей – небольшой категории населения. Кардиолог сделал вывод о том, что проблема метеочувствительности раздута.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru