Кардиолог назвал факторы метеочувствительности

«Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Метеопатия — это грань между физиологией и психологией. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления», — считает Конев.

Перепады атмосферного давления могут быть опасны для пожилых людей и детей – небольшой категории населения. Кардиолог сделал вывод о том, что проблема метеочувствительности раздута.

