Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад

Любителям шоколада, не желающим отказываться от сладкого лакомства, советуют отдавать предпочтение тёмным сортам. Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.

«Были ряд исследований, показавшие, что именно темный шоколад является наиболее полезным. В нем действительно содержатся вещества, обладающие антиоксидантными действиями. Поэтому если вы любите шоколад и не хотите себе в нем отказывать, то предпочтите темные сорта. Естественно, не надо съедать целиком плитку, это пользы не принесет. Но если в день съесть несколько долек темного шоколада, то как раз будет эффект», — рассказал эксперт.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила «РИА Новости», что согласно исследованиям, умеренное потребление горького шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует улучшению метаболических показателей.