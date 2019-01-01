Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад
Кандидат медицинских наук рассказал НСН, какой шоколад менее вреден для здоровья.
Любителям шоколада, не желающим отказываться от сладкого лакомства, советуют отдавать предпочтение тёмным сортам. Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.
«Были ряд исследований, показавшие, что именно темный шоколад является наиболее полезным. В нем действительно содержатся вещества, обладающие антиоксидантными действиями. Поэтому если вы любите шоколад и не хотите себе в нем отказывать, то предпочтите темные сорта. Естественно, не надо съедать целиком плитку, это пользы не принесет. Но если в день съесть несколько долек темного шоколада, то как раз будет эффект», — рассказал эксперт.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила «РИА Новости», что согласно исследованиям, умеренное потребление горького шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует улучшению метаболических показателей.
По словам собеседника НСН, при этом нет исследований, которые бы приписывали точное количество темного шоколада на массу тела для пользы для здоровья.
«В мире, когда мы получаем очень много быстроусвояемых углеводов из всего, с шоколадом нужно быть осторожным, потому что слишком много сахара вокруг нас. И если уж предпочитать, то предпочитать темный», — резюмировал Алексей Фёдоров.
Напомним, что 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Первыми этот праздник стали отмечать французы в 1995 году, а позже к ним присоединились другие страны.
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