Карантин на Кубани могут продлить до 15 июня
Руководитель Краевой клинической больницы №1 Кубани Владимир Порханов предложил продлить карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 15 июня. Ограничительный режим продлен в Краснодарском крае до 23 мая. Об этом заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания оперативного штаба. Меры ограничения остались без изменений.
Решение о сроках продления карантина было принято после совещания губернатора Кондратьева с главврачами ведущих медучреждений края. По мнению руководителя Специализированной клинической инфекционной больницы края Сергея Зотова, карантинные меры требуется оставить до конца мая.
«COVID-19 значительно отличается от гриппа, его заразность в два раза выше, чем у гриппа. Единственное, что влияет на его распространение - карантинные мероприятия: чем они жестче, тем ниже заболеваемость. О плато говорить еще рано. Количество тяжелых пациентов растет. Ситуация не стабилизировалась», - отметил главврач.
Его коллега из Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов высказался за то, чтобы продлить карантин до 15 июня. Другие главврачи также поддержали идею продления карантина в регионе. Новое решение о сроках карантина будет принято на очередном оперативном совещании 21 мая, исходя из развития ситуации.
На Кубани 1929 инфицированных больных, погибли 22 человека, выздоровели 628 пациентов, уточняет «Российская газета».
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил решения Роспотребнадзора по снятию отдельных ограничений в условиях пандемии.
«Роспотребнадзор – это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими - все будет плохим (…) Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения – маска и перчатки. В транспорте это – обязательные вещи», - заявил вирусолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru