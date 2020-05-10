Карантин на Кубани могут продлить до 15 июня

Руководитель Краевой клинической больницы №1 Кубани Владимир Порханов предложил продлить карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 15 июня. Ограничительный режим продлен в Краснодарском крае до 23 мая. Об этом заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания оперативного штаба. Меры ограничения остались без изменений.

Решение о сроках продления карантина было принято после совещания губернатора Кондратьева с главврачами ведущих медучреждений края. По мнению руководителя Специализированной клинической инфекционной больницы края Сергея Зотова, карантинные меры требуется оставить до конца мая.

«COVID-19 значительно отличается от гриппа, его заразность в два раза выше, чем у гриппа. Единственное, что влияет на его распространение - карантинные мероприятия: чем они жестче, тем ниже заболеваемость. О плато говорить еще рано. Количество тяжелых пациентов растет. Ситуация не стабилизировалась», - отметил главврач.