Карантин из-за COVID-19 может не пережить половина магазинов одежды в Москве
После снятия карантинных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Об этом, ссылаясь на консультантов рынка коммерческой недвижимости, сообщает «Коммерсантъ». Как отмечает источник, сети H&M и Inditex (среди их брендов – Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), а также «Твое» намерены закрыть нерентабельные магазины в некоторых торговых центрах Москвы. Кроме того, об оптимизации работы торговых точек заявили в Gap, подчеркивают Известия.
Ранее НСН писала, что количество покупок, совершенных россиянами в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG.
В его ходе выяснилось, что больше всего у россиян упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода, подчеркивает RT.
Также авторы исследования выяснили, что более половины респондентов связали сокращение своих расходов нахождением на самоизоляции, 14% приняли решение экономить в связи ожидаемым уменьшением доходов, ещё 8% — из-за того, что опасаются роста цен.
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