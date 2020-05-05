Продажи одежды в России на фоне COVID-19 рухнули на 90%

В России на фоне пандемии коронавируса продажи одежды – в апреле к февралю – рухнули на 90%, а в Москве до 76%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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Ранее НСН писала, что количество покупок, совершенных жителями России в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG.

В его ходе выяснилось, что больше всего у жителей России упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода, подчеркивает RT.


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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:РоссиянеКоронавирусОдежда
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