Продажи одежды в России на фоне COVID-19 рухнули на 90%
В России на фоне пандемии коронавируса продажи одежды – в апреле к февралю – рухнули на 90%, а в Москве до 76%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Ранее НСН писала, что количество покупок, совершенных жителями России в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG.
В его ходе выяснилось, что больше всего у жителей России упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода, подчеркивает RT.
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