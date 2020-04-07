«Карантин адвокатов противоречит Конституции!»
Адвокат в эфире НСН приветствовала инициативу Минюста разрешить передвижение защитников и нотариусов.
Разрешить адвокатам и нотариусам передвигаться по территории городов во время карантина предложило губернаторам Министерство юстиции, как сообщает ТАСС, ранее ведомство получило коллективные обращения от Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной палаты с просьбой разрешить юристам осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях распространения коронавируса.
Адвокат Людмила Айвар в эфире НСН приветствовала инициативу Минюста.
«Безусловно, это правильное решение, потому что адвокаты представляют интересы своих клиентов на территории не одного только субъекта. Например, я веду дела в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде. Но при карантине я обязана сидеть дома: адвокаты не включены в список лиц, которым можно выполнять свои профессиональные обязанности. А это нарушает конституционное право гражданина на защиту. Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел, вызывает людей, допрашивает их, проводит обыски, при которых также вправе присутствовать адвокаты. А мы, если нарушает карантин для защиты интересов граждан или юридических лиц, можем быть подвергнуты административному или уголовному наказанию. Так что это, безусловно, правильно. Но адвокаты обязаны соблюдать санитарные правила. А адвокатские палаты могли бы закупить тесты на коронавирус и проверять адвокатов, которые работают», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, самостоятельно пройти тест на коронавирус непросто.
«Если бы пройти тест на вирус было так просто и доступно, я думаю, каждый из нас не пожалел бы денег пройти этот тест. Но я буквально сегодня занималась вопросом, где можно сдать тест на коронавирус, и обнаружила, что InVitro отказались от проведения этих тестов, другие лаборатории тоже. В этой ситуации непонятно количество инфицированных не потому, что мы не идем сдавать этот тест, а негде. Те, кто хочет, вряд ли могут это сделать свободно», - посетовала Айвар.
Ранее Людмила Айвар в эфире НСН назвала чрезмерной мерой полную приостановку заключения и расторжения браков, так как эту процедуру можно перевести в онлайн.
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