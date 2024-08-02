Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании

За день до обмена Яшин написал заявление начальнику СИЗО «Лефортово», в котором выразил несогласие на выезд из России, считая обмен «незаконным выдворением». Он также сообщил, что у него не было действительных документов, и его идентифицировали в аэропорту Германии «по интернету».

Кара-Мурза добавил, что им показали справки об освобождении, которые так и не были переданы в самолете, и что они вошли в Германию по российским паспортам без заграничных паспортов.

Яшин также подчеркнул, что ему ясно дали понять, что возвращение в Россию исключает возможность будущих обменов политзаключенных. В списке на обмен до последнего момента находились экс-депутат Алексей Горинов и Даниэль Холодный, но их исключили, передает «Радиоточка НСН».