Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании
Журналист Владимир Кара-Мурза (внесен в реестр иноагентов), освободившийся в результате обмена заключенными, сообщил на пресс-конференции в Германии, что он и бывший московский муниципальный депутат Илья Яшин (внесен в реестр иноагентов) отказались подавать прошения о помиловании к имени Владимира Путина.
По его словам, осужденные не давали согласия на обмен. В свою очередь Яшин рассказал, что за несколько дней до обмена к нему пришли с просьбой написать прошение о помиловании.
За день до обмена Яшин написал заявление начальнику СИЗО «Лефортово», в котором выразил несогласие на выезд из России, считая обмен «незаконным выдворением». Он также сообщил, что у него не было действительных документов, и его идентифицировали в аэропорту Германии «по интернету».
Кара-Мурза добавил, что им показали справки об освобождении, которые так и не были переданы в самолете, и что они вошли в Германию по российским паспортам без заграничных паспортов.
Яшин также подчеркнул, что ему ясно дали понять, что возвращение в Россию исключает возможность будущих обменов политзаключенных. В списке на обмен до последнего момента находились экс-депутат Алексей Горинов и Даниэль Холодный, но их исключили, передает «Радиоточка НСН».
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