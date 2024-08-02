Кара-Мурза завил Байдену, что был уверен, что умрет в тюрьме

Кара-Мурза в телефонном разговоре с семьей заявил, что не верит в происходящее и отметил, что готовился пробыть в тюрьме до конца своих дней и умереть там же.

Кара-Мурза был приговорен в России к 25 годам колонии по делам о госизмене и распространении фейков об армии. Обмен России и США 26 заключёнными состоялся в Анкаре. В рамках обмена в Россию отправились десять освобожденных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



