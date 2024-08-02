Кара-Мурза завил Байдену, что был уверен, что умрет в тюрьме

Помилованный президентом России Владимиром Путиным оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) заявил президенту США Джо Байдену, что был уверен, что умрет в тюрьме. Видео разговора с освобожденными и их родными в Овальном кабинете опубликовал Белый дом.

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Кара-Мурза в телефонном разговоре с семьей заявил, что не верит в происходящее и отметил, что готовился пробыть в тюрьме до конца своих дней и умереть там же.

Кара-Мурза был приговорен в России к 25 годам колонии по делам о госизмене и распространении фейков об армии. Обмен России и США 26 заключёнными состоялся в Анкаре. В рамках обмена в Россию отправились десять освобожденных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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