Кара-Мурза завил Байдену, что был уверен, что умрет в тюрьме
Помилованный президентом России Владимиром Путиным оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) заявил президенту США Джо Байдену, что был уверен, что умрет в тюрьме. Видео разговора с освобожденными и их родными в Овальном кабинете опубликовал Белый дом.
Кара-Мурза в телефонном разговоре с семьей заявил, что не верит в происходящее и отметил, что готовился пробыть в тюрьме до конца своих дней и умереть там же.
Кара-Мурза был приговорен в России к 25 годам колонии по делам о госизмене и распространении фейков об армии. Обмен России и США 26 заключёнными состоялся в Анкаре. В рамках обмена в Россию отправились десять освобожденных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru