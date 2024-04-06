«Капля в море»: Россияне не пойдут в суд ради миллиона за спам

Так, согласно документу, теперь за спам-звонки от роботов и автоинформаторов будет грозить штраф до одного миллиона рублей.

По данным одного из российских провайдеров, число спам-звонков за девять месяцев 2023 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.