«Капля в море»: Россияне не пойдут в суд ради миллиона за спам

В России штраф за спам-звонки может дойти до миллиона рублей, но эта мера вряд ли окажется эффективной – мало кто из пользователей захочет обращаться в суд, считает Эльдар Муртазин.



Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.

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Так, согласно документу, теперь за спам-звонки от роботов и автоинформаторов будет грозить штраф до одного миллиона рублей.

По данным одного из российских провайдеров, число спам-звонков за девять месяцев 2023 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что люди, которые столкнулись со спам-звонками, сегодня должны самостоятельно обращаться в Роскомнадзор, однако большая часть россиян предпочла бы, чтобы отслеживание спама происходило автономно.

«На сегодняшний день человеку нужно доказать факт спам-звонка, для этого важно его зафиксировать. Также представить содержание звонка. Недостаточно сказать, что вам звонили спамеры, нужно предоставить запись разговора. С этим уже возникают проблемы, поскольку большая часть людей не записывает свои разговоры. Они также не хотят обращаться в Роскомнадзор, желая, чтобы все происходило автоматически, без их участия. Судиться, чтобы кому-то назначили штрафы, мало кто будет. Возможно, желающие возникнут, но это капля в море. Поэтому говорить о том, что штрафы изменят ситуацию, не приходится», - пояснил Муртазин.

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости рекомендовал пользоваться «умными определителями номера», чтобы оградить себя от спамеров, рекламы и не пропускать важные звонки с незнакомых номеров, пишет RT.

Бийчук также посоветовал не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах, блокировать номера, с которых поступали спам-звонки, и сообщать оператору о таких вызовах.

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», — поделился специалист.
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Как отметил Бийчук, если абонент ответил на незнакомый номер и ему начали предлагать товары и услуги, следует сообщить, что предлагаемое уже куплено: это позволит обезопасить себя от других звонков этой компании.

Ранее ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи ранее объединили свои усилия для противодействия навязчивой рекламе. В июне 2022 года ФАС совместно с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и Tele2, а позже и Yota, запустили форму подачи жалобы на своих сайтах на спам-звонки или спам-SMS. После подачи жалобы гражданин оперативно получит ответ от оператора, а в течение 72 часов номер спамера заблокируют все подключенные к системе компании.



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ФОТО: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»/Мосфильм
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