«Капкан для неугодных». Ведьма высказалась о цензуре в интернете

Основатель Международного Университета магии и колдовства Алёна Полынь в пресс-центре НСН заявила, что суд будет привязывать эту статью всем, кто выступает против властей.

Основатель международной оккультной организации ИСВ и первого в мире Международного Университета магии и колдовства Алёна Полынь в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Закон о просветительской деятельности: цензура для всех – от академиков до ведьм» высказала мнение, для чего введен закон о цензуре в интернете.

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«Кто будет определять, насколько эти курсы опасны? Где эта грань? Ее не существует. Как работают экспертизы в судах, все знают. Этот закон станет лишним капканом для тех, кто неугоден кому-то у власти. Просто будут говорить, что этот человек сказал там что-то, что подразумевало вот это. У нас в Конституции прописывается то, чего делать нельзя – национальная, религиозная, расовая вражда и т.д. Но этот закон о просвещении нарушает статью 29 Конституции, который говорит, что цензура запрещена», - добавила она.

Ранее исполнительный директор НРК Юрий Оболонский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о недоумении со стороны педагогического сообщества в связи с новым законом о просветительской деятельности в интернете.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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