«Капкан для неугодных». Ведьма высказалась о цензуре в интернете

«Кто будет определять, насколько эти курсы опасны? Где эта грань? Ее не существует. Как работают экспертизы в судах, все знают. Этот закон станет лишним капканом для тех, кто неугоден кому-то у власти. Просто будут говорить, что этот человек сказал там что-то, что подразумевало вот это. У нас в Конституции прописывается то, чего делать нельзя – национальная, религиозная, расовая вражда и т.д. Но этот закон о просвещении нарушает статью 29 Конституции, который говорит, что цензура запрещена», - добавила она.

Ранее исполнительный директор НРК Юрий Оболонский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о недоумении со стороны педагогического сообщества в связи с новым законом о просветительской деятельности в интернете.

