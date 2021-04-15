В НРК пожаловались на закон о «просвещении» в сети

Ведущий научный сотрудник МГТУ имени Н.Э. Баумана, шеф-редактор научно-практического журнала «Живая психология», исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о недоумении со стороны педагогического сообщества в связи с новым законом о просветительской деятельности в интернете.

«Для меня и всего профессионального сообщества закон этот не очень понятен. Не было его широкого обсуждения с организациями, которые занимаются действительно просветительской деятельностью. Я представляю не только НРК, который работает в школе, я представляю еще и «Молодежный потенциал страны», я учредитель этой организации, которая уже два года в институтах страны проводит лекции с участием авторитетных людей. Они рассказывают о себе, историю успеха, профессиональной реализации. В числе последних была Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ. Мы делали это в финансовой академии. Мне интересно, мы можем продолжать заниматься этой деятельностью?» - уточнил он.