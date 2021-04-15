В НРК пожаловались на закон о «просвещении» в сети
Исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский рассказал, что закон не обсуждался в обществе, в связи с чем вызывает сложности для разъяснения.
Ведущий научный сотрудник МГТУ имени Н.Э. Баумана, шеф-редактор научно-практического журнала «Живая психология», исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о недоумении со стороны педагогического сообщества в связи с новым законом о просветительской деятельности в интернете.
«Для меня и всего профессионального сообщества закон этот не очень понятен. Не было его широкого обсуждения с организациями, которые занимаются действительно просветительской деятельностью. Я представляю не только НРК, который работает в школе, я представляю еще и «Молодежный потенциал страны», я учредитель этой организации, которая уже два года в институтах страны проводит лекции с участием авторитетных людей. Они рассказывают о себе, историю успеха, профессиональной реализации. В числе последних была Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ. Мы делали это в финансовой академии. Мне интересно, мы можем продолжать заниматься этой деятельностью?» - уточнил он.
Спикер пресс-конференции НСН заявил, что определение «полезных» или «вредных» просветителей нужно совершать по более понятной схеме.
«Я также провожу семинары по психосоматике и снятию страха перед публичными выступлениями. Могу ли я это делать или нет? Уточню, я категорически против того, чтобы какие-то странные люди заходили в школы и занимались полуполитической или полумедицинской деятельностью. Но нужно ли для ограничения их действий вводить этот закон?» - добавил Оболонский.
Закон о «просветительской деятельности» был принят Государственной Думой РФ менее чем за полгода, 5 апреля его подписал президент Владимир Путин. Под него попадает любая деятельность, направленная на распространение знания и опыта. Закон вызвал шквал критики со стороны научного сообщества.
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