Капитаны клубов РПЛ поблагодарили медиков за борьбу с COVID-19
Капитаны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поблагодарили врачей и медицинских работников, которые борются с распространением коронавирусной инфекцией. Видео со словами благодарности опубликовано на Youtube-канале РПЛ.
Добавим, 23-й тур чемпионата России будет посвящен специалистам, которые ведут борьбу с распространением COVID-19. Клубы премьер-лиги пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут различные акции в их поддержку. Ряд клубов выделил медработникам бесплатные билеты на посещение матчей.
Напомним, футбольный сезон, прерванный из-за пандемии COVID-19, будет возобновлен с 19 июня. На стадион будут допускаться болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона. Первым матчем после возобновления станет встреча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
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- Капитаны клубов РПЛ поблагодарили медиков за борьбу с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru