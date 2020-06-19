Капитаны клубов РПЛ поблагодарили медиков за борьбу с COVID-19

Капитаны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поблагодарили врачей и медицинских работников, которые борются с распространением коронавирусной инфекцией. Видео со словами благодарности опубликовано на Youtube-канале РПЛ.

Добавим, 23-й тур чемпионата России будет посвящен специалистам, которые ведут борьбу с распространением COVID-19. Клубы премьер-лиги пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут различные акции в их поддержку. Ряд клубов выделил медработникам бесплатные билеты на посещение матчей.

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Напомним, футбольный сезон, прерванный из-за пандемии COVID-19, будет возобновлен с 19 июня. На стадион будут допускаться болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона. Первым матчем после возобновления станет встреча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ФутболКоронавирусМедики
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