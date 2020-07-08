Канье Уэст признался, что переболел COVID-19
Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией в феврале. Об этом американский рэп-исполнитель сообщил в интервью журналу Forbes. Уэст подробно описал своё состояние во время болезни.
«Озноб, дрожь, когда лежишь в кровати, горячий душ, просмотр видео, в которых показано, что мне нужно сделать, чтобы это прошло», — заявил Канье Уэст.
Кроме того, именитый рэпер, который ранее заявил о своём решении баллотироваться на пост президента США, отметил, что намерен участвовать в предвыборной гонке в качестве независимого кандидата. Его поддержал глава компании SpaceX Илон Маск и пообещал музыканту свою поддержку.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен, что американский рэпер Канье Уэст имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва». По мнению эксперта, в Соединенных Штатах сложная предвыборная ситуация. У Демократической партии США могут возникнуть проблемы с главным оппонентом кандидата от демократов – с Джо Байденом из-за его невысокой публичности и возможных проблем со здоровьем.
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