Канье Уэст признался, что переболел COVID-19

Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией в феврале. Об этом американский рэп-исполнитель сообщил в интервью журналу Forbes. Уэст подробно описал своё состояние во время болезни.

«Озноб, дрожь, когда лежишь в кровати, горячий душ, просмотр видео, в которых показано, что мне нужно сделать, чтобы это прошло», — заявил Канье Уэст.

Кроме того, именитый рэпер, который ранее заявил о своём решении баллотироваться на пост президента США, отметил, что намерен участвовать в предвыборной гонке в качестве независимого кандидата. Его поддержал глава компании SpaceX Илон Маск и пообещал музыканту свою поддержку.