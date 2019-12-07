Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт. В этом году ее доход от самого кассового в истории Соединенных Штатов Америки концертного тура и продаж альбома Lover составил 185 миллионов долларов.

Вторую строчку занял репер Канье Уэст. Его годовой доход составил 150 миллионов долларов. Уточняется, что добиться таких успехов ему помог контракт с компанией Adidas, в коллаборации с которой выпустил кроссовки Yeezy.

На третьей строчке рейтинга оказался Эд Ширан. За этот год он заработал 110 миллионов долларов.

Четвертую и пятую строчку заняли The Eagles и Элтон Джон. Легендарным артистам удалось увеличить свой доход в этом году на 100 и 84 миллиона долларов соответственно.

Ранее НСН писала, что журнaл Forbes впервые состaвил рейтинг сaмых богaтых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликовaн нa сaйте журнaлa 20 ноября. Тaк, больше всех нa реклaме зaрaбaтывaет телеведущaя Ксения Собчак — ее доход оценивaется в $1,6 млн.

