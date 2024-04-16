Кандидат в председатели ВС РФ высказалась о моратории на смертную казнь

Снятие моратория на смертную казнь станет возможным только после изменения Конституции. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила кандидат в председатели Верховного суда РФ Елена Подносова.

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На заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству она отметила, что её личное мнение по данному вопросу совпадает с позицией экс-главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, также заявлявшего о невозможности отмены моратория.

Кроме того, Подносова указала, что изменение Конституции - это полномочия законодателей.

«Судьи — правоприменители, и как будет решён вопрос, так мы его и будем и исполнять», — заключила она.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что возвращать смертную казнь нельзя, так как она не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:КонституцияСовет Федерации РФСмертная КазньВерховный Суд РФ

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