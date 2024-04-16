Кандидат в председатели ВС РФ высказалась о моратории на смертную казнь

На заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству она отметила, что её личное мнение по данному вопросу совпадает с позицией экс-главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, также заявлявшего о невозможности отмены моратория.

Кроме того, Подносова указала, что изменение Конституции - это полномочия законодателей.

«Судьи — правоприменители, и как будет решён вопрос, так мы его и будем и исполнять», — заключила она.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что возвращать смертную казнь нельзя, так как она не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

