Клишас призвал «не заниматься спекуляциями» на тему моратория на смертную казнь
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале призвал «не заниматься спекуляциями» на тему отмены моратория на смертную казнь.
Также он указал, что тем, кто желает понять позицию Конституционного суда РФ по вопросу высшей меры наказании, он предложил ознакомиться с выступлением председателя КС РФ Валерия Зорькина в 2022 году.
В отрывке, который опубликовал Клишас, говорится о невозможности отменить мораторий на смертную казнь без изменения Конституции.
«В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый способ для отмены моратория – это принятие новой Конституции. Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции – это сделать невозможно», - указал в своём выступлении Зорькин.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в вопросе возвращения смертной казни достаточно было бы решения Конституционного суда РФ, а проводить референдум необходимости нет, сообщает Ura.ru.
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