Клишас призвал «не заниматься спекуляциями» на тему моратория на смертную казнь

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале призвал «не заниматься спекуляциями» на тему отмены моратория на смертную казнь.

Соавтор Конституции Шахрай: В России нет и не было моратория на смертную казнь

Также он указал, что тем, кто желает понять позицию Конституционного суда РФ по вопросу высшей меры наказании, он предложил ознакомиться с выступлением председателя КС РФ Валерия Зорькина в 2022 году.

В отрывке, который опубликовал Клишас, говорится о невозможности отменить мораторий на смертную казнь без изменения Конституции.

«В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый способ для отмены моратория – это принятие новой Конституции. Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции – это сделать невозможно», - указал в своём выступлении Зорькин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в вопросе возвращения смертной казни достаточно было бы решения Конституционного суда РФ, а проводить референдум необходимости нет, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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