Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили
Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал, который произошел накануне в Грузии. Тогда ведущий канала «Рустави 2» в эфире направил оскорбления в адрес президента Владимира Путина и граждан России, уточняет сайт KP.Ru. По мнению телеведущей, за всем, что происходит на территории Грузии последние несколько недель , стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили. Она выразила надежду, что подобные провокации ничто иное, как «политические конвульсии», поскольку сам политик не может находиться на территории государства.
«Находясь на Украине, он отрабатывает политический заказ, те деньги, которые он получает, дестабилизируя обстановку в Грузии и желая открыть там постоянную точку кипения. И междоусобных столкновений», - заявила Канделаки.
Телеведущая также отметила, что подобными выпадами Саакашвили поставил под удар весь грузинский народ. В доказательство тому, что граждане уже достигли точки кипения, она привела митинги, в ходе которых были выдвинуты требования наказать Габунию и закрыть канал.
«Габуния, Саакашвили и им подобные - политические интриганы и националисты, которые ничего общего не имеют с грузинским народом. Такие люди есть в каждой нации. История нам неоднократно показывала, что именно такие люди становятся триггером для междоусобных войн, для развала страны. И именно такие люди являются причиной, почему многие страны исчезают с лица земли», - пояснила она.
Ранее сообщалось, что грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание сегодня утром после вынужденного перерыва. Конфликт начался, когда ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. По меньшей мере два сотрудника покинули компанию в знак протеста против скандального инцидента. Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН также заявила, что за скандалом стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.
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