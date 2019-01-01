Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили

«Находясь на Украине, он отрабатывает политический заказ, те деньги, которые он получает, дестабилизируя обстановку в Грузии и желая открыть там постоянную точку кипения. И междоусобных столкновений», - заявила Канделаки.

Телеведущая также отметила, что подобными выпадами Саакашвили поставил под удар весь грузинский народ. В доказательство тому, что граждане уже достигли точки кипения, она привела митинги, в ходе которых были выдвинуты требования наказать Габунию и закрыть канал.

«Габуния, Саакашвили и им подобные - политические интриганы и националисты, которые ничего общего не имеют с грузинским народом. Такие люди есть в каждой нации. История нам неоднократно показывала, что именно такие люди становятся триггером для междоусобных войн, для развала страны. И именно такие люди являются причиной, почему многие страны исчезают с лица земли», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание сегодня утром после вынужденного перерыва. Конфликт начался, когда ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. По меньшей мере два сотрудника покинули компанию в знак протеста против скандального инцидента. Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН также заявила, что за скандалом стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.

