Канал «Пятница!» опроверг данные о возвращении Ивлеевой к съемкам «Орла и решки»
8 мая 202412:54
Телеканал «Пятница!» не планирует съемок программ с блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.
«"Пятница!" на данный момент никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует», — отметил телеканал.
Ранее в Telegram-каналах появились данные о процессе съемок программы «Орел и решка» с Анастасией Ивлеевой. В свою очередь, продюсер, владелица бренда шоу Нателла Крапивина заявила, что новых выпусков телепрограммы с блогером не будет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru