Канал «Пятница!» опроверг данные о возвращении Ивлеевой к съемкам «Орла и решки»

«"Пятница!" на данный момент никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует», — отметил телеканал.

Ранее в Telegram-каналах появились данные о процессе съемок программы «Орел и решка» с Анастасией Ивлеевой. В свою очередь, продюсер, владелица бренда шоу Нателла Крапивина заявила, что новых выпусков телепрограммы с блогером не будет.

