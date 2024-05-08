Канал «Пятница!» опроверг данные о возвращении Ивлеевой к съемкам «Орла и решки»

Телеканал «Пятница!» не планирует съемок программ с блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

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«"Пятница!" на данный момент никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует», — отметил телеканал.

Ранее в Telegram-каналах появились данные о процессе съемок программы «Орел и решка» с Анастасией Ивлеевой. В свою очередь, продюсер, владелица бренда шоу Нателла Крапивина заявила, что новых выпусков телепрограммы с блогером не будет.

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
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