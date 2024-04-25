Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Столичный Тверской суд оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей по протоколу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной... и назначить ей наказание в виде административного штрафа», — постановила судья.

Поводом для разбирательства стал пост в соцсети, размещенный Ивлеевой около двух лет назад. Содержание публикации выражало негативное отношение блогера к специальной военной операции, тем самым Ивлеева «осуществила дискредитацию».

Сама блогер не явилась в суд, пишет «Свободная пресса». Интересы Ивлеевой представлял адвокат Калой Ахильгов, который просил прекратить производство по делу «из-за отсутствия состава преступления, в том числе, и по срокам».

