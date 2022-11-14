Канада заявила о намерении ввести новые антироссийские санкции

Канада введет новые антироссийские санкции. Об заявил глава правительства страны Джастин Трюдо, сообщило агентство ТАСС.

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Указано, что Канада введет ограничения против двадцати трех российских граждан, связанных с юриспруденцией и безопасностью.

Трюдо уточнил, что санкции коснутся граждан, причастных к ущемлениям прав человека в отношении российских представителей оппозиции.

Ранее глава министерства финансов США анонсировала новые санкции против российского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияСанкции Против РоссииКанада
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