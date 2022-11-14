Канада заявила о намерении ввести новые антироссийские санкции
Канада введет новые антироссийские санкции. Об заявил глава правительства страны Джастин Трюдо, сообщило агентство ТАСС.
Указано, что Канада введет ограничения против двадцати трех российских граждан, связанных с юриспруденцией и безопасностью.
Трюдо уточнил, что санкции коснутся граждан, причастных к ущемлениям прав человека в отношении российских представителей оппозиции.
Ранее глава министерства финансов США анонсировала новые санкции против российского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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