Глава МИД Хорватии: страны Западных Балкан должны ввести санкции против России

Все государства Западных Балкан должны присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюссель.

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«Мы ожидаем, что все страны Западных Балкан приведут свой внешнеполитический курс в соответствие с европейским и введут санкции против России», - заявил он.

Как передает telegram-канал «Радиоточка НСН», после начала специальной военной операции России на Украине большинство государств Западных Балкан присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. В Сербии, Боснии и Герцеговине отказались вводить рестрикции против РФ. По словам президент Сербии Александара Вучича, Белград введет санкции против Москвы «только с дамокловым мечом над головой».


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