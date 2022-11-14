Глава МИД Хорватии: страны Западных Балкан должны ввести санкции против России

«Мы ожидаем, что все страны Западных Балкан приведут свой внешнеполитический курс в соответствие с европейским и введут санкции против России», - заявил он.

Как передает telegram-канал «Радиоточка НСН», после начала специальной военной операции России на Украине большинство государств Западных Балкан присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. В Сербии, Боснии и Герцеговине отказались вводить рестрикции против РФ. По словам президент Сербии Александара Вучича, Белград введет санкции против Москвы «только с дамокловым мечом над головой».



