Канада приостановила использование вакцины Johnson & Johnson

Канада временно приостановит использование первой партии вакцины от коронавируса производства подразделения Johnson & Johnson компании Janssen из-за опасений относительно качества препарата. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

ВОЗ одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщило о случаях массового загрязнения вакцин Johnson & Johnson на заводе компании Emergent BioSolutions в штате Балтимор. Работа комплекса была приостановлена.

По данным Минздрава Канады, производимое на предприятии Emergent вещество использовалось при производстве препарата Janssen, при этом сама вакцина была произведена на заводе за пределами США.

«Как и все вакцины, импортируемые в Канаду, препараты Janssen будут выпущены для распространения только после того, как министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности», — цитирует РИА Новости заявление Минздрава.

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