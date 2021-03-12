ВОЗ одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину от COVID-19, разработанную подразделением Johnson & Johnson компанией Janssen, в список препаратов для экстренного применения. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ВОЗ одобрила препарат от Janssen для международного механизма обеспечения доступа к вакцинам COVAX.

Ранее в четверг вакцина Janssen была одобрена Европейским агентством лекарственных средств, напоминает МИР 24.

В списке препаратов от коронавируса, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, ранее значились вакцина Pfizer/BioNTech и два варианта вакцины AstraZeneca/Oxford.

