«Камеры и протоколы»: Адвокат рассказал, как россиян будут штрафовать за плевки
Виталий Корыстов заявил в эфире НСН, что сотрудники полиции или другие должностные лица будут составлять протоколы на тех, кто плюется в общественных местах.
Поймать человека, который плюется в общественных местах, можно не только по камерам, но и при помощи бдительности сотрудников полиции, заявил адвокат Виталий Корыстов в беседе с НСН.
Накануне Ярославская область стала первым регионом в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. О нововведении сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Так, за плевок в общественном месте будут штрафовать в размере 1500 рублей, в случае повторного нарушения нарушитель заплатит три тысячи рублей. Корыстов отметил, что сотрудники полиции теперь смогут составить протокол на такого нарушителя.
«Помимо камер, привычных нам способов фиксации нарушения, никто не отменял классические способы – составление протокола сотрудником полиции в случае, если он стал свидетелем этого события. Если человек плюнул в присутствии сотрудника полиции, тот просто составит протокол для наложения штрафа. Возможно, эти функции будут переданы еще каким-то должностным лицам, которые смогут составлять такие протоколы. Привлекать граждан через мобильные приложения сложно, так как нельзя говорить о достоверности подобных сообщений. Необходимо доказательство», - объяснил он.
Корыстов подчеркнул, что местные власти имеют полное право вводить ответственность за подобные нарушения. Адвокат также призвал присмотреться в этом смысле к окуркам.
«Местные власти вправе на уровне регионов вводить административную ответственность за отдельную деятельность. Не думаю, что будут какие-то серьезные злоупотребления со стороны сотрудников полиции, но нельзя этого исключать. Я бы предложил еще штрафовать за окурки. Общество стало достаточно сознательное, но такая проблема все равно остается. Кто-то кидает окурки прямо из окна машины, они могут попасть и в двигатель машины, и еще куда-то. Так делать нельзя», - добавил собеседник НСН.
Губернатор Ярославской области отметил, что на сегодняшний день лишь две страны наказывают за подобное поведение - это Сингапур и Казахстан. Россия стала третьей в этом списке, передает «Радиоточка НСН».
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