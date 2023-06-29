«Камеры и протоколы»: Адвокат рассказал, как россиян будут штрафовать за плевки

Поймать человека, который плюется в общественных местах, можно не только по камерам, но и при помощи бдительности сотрудников полиции, заявил адвокат Виталий Корыстов в беседе с НСН.

Накануне Ярославская область стала первым регионом в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. О нововведении сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Так, за плевок в общественном месте будут штрафовать в размере 1500 рублей, в случае повторного нарушения нарушитель заплатит три тысячи рублей. Корыстов отметил, что сотрудники полиции теперь смогут составить протокол на такого нарушителя.