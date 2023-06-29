«Камеры и протоколы»: Адвокат рассказал, как россиян будут штрафовать за плевки

Виталий Корыстов заявил в эфире НСН, что сотрудники полиции или другие должностные лица будут составлять протоколы на тех, кто плюется в общественных местах. 

Поймать человека, который плюется в общественных местах, можно не только по камерам, но и при помощи бдительности сотрудников полиции, заявил адвокат Виталий Корыстов в беседе с НСН.

Накануне Ярославская область стала первым регионом в стране, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. О нововведении сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Так, за плевок в общественном месте будут штрафовать в размере 1500 рублей, в случае повторного нарушения нарушитель заплатит три тысячи рублей. Корыстов отметил, что сотрудники полиции теперь смогут составить протокол на такого нарушителя.

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«Помимо камер, привычных нам способов фиксации нарушения, никто не отменял классические способы – составление протокола сотрудником полиции в случае, если он стал свидетелем этого события. Если человек плюнул в присутствии сотрудника полиции, тот просто составит протокол для наложения штрафа. Возможно, эти функции будут переданы еще каким-то должностным лицам, которые смогут составлять такие протоколы. Привлекать граждан через мобильные приложения сложно, так как нельзя говорить о достоверности подобных сообщений. Необходимо доказательство», - объяснил он.

Корыстов подчеркнул, что местные власти имеют полное право вводить ответственность за подобные нарушения. Адвокат также призвал присмотреться в этом смысле к окуркам.

«Местные власти вправе на уровне регионов вводить административную ответственность за отдельную деятельность. Не думаю, что будут какие-то серьезные злоупотребления со стороны сотрудников полиции, но нельзя этого исключать. Я бы предложил еще штрафовать за окурки. Общество стало достаточно сознательное, но такая проблема все равно остается. Кто-то кидает окурки прямо из окна машины, они могут попасть и в двигатель машины, и еще куда-то. Так делать нельзя», - добавил собеседник НСН.

Губернатор Ярославской области отметил, что на сегодняшний день лишь две страны наказывают за подобное поведение - это Сингапур и Казахстан. Россия стала третьей в этом списке, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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