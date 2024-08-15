В Оренбургской области грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда с углем

На публикуемых кадрах видно, что вагоны влетели в здание около путей — часть постройки разрушилась.

На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Самарской области с рельсов сошли пять вагонов с азотными удобрениями, три вагона опрокинулись, напоминает 360.ru.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьПоезда

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