В Оренбургской области грузовой поезд сошел с рельсов

Минобороны сообщило, что отбило у ВСУ село Крупец в Курской области СМИ: ФРГ подозревает Россию в причастности к диверсиям на двух военных базах Мошенники чаще стали использовать дипфейки Биометрический контроль за мигрантами сократит количество преступлений с участием мигрантов Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве