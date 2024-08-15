В Оренбургской области грузовой поезд сошел с рельсов
15 августа 202416:52
Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области, сообщают очевидцы в соцсетях.
На публикуемых кадрах видно, что вагоны влетели в здание около путей — часть постройки разрушилась.
На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее в Самарской области с рельсов сошли пять вагонов с азотными удобрениями, три вагона опрокинулись, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru