В Приамурье грузовой поезд столкнулся с легковушкой

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области на станции Поздеевка. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

ЧП произошло 12 августа в 00:59 (18:59 мск) на регулируемом переезде, необслуживаемом дежурным работником.

«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист... применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отметили в пресс-службе.

При аварии никто не пострадал, также обошлось без схода подвижного состава. Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.

Ранее грузовик ЗИЛ столкнулся с пассажирским поездом Новый Уренгой — Москва в Пермском крае, пострадал водитель авто, напоминает Ura.ru.

