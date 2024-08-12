В Приамурье грузовой поезд столкнулся с легковушкой
Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись в Амурской области на станции Поздеевка. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.
ЧП произошло 12 августа в 00:59 (18:59 мск) на регулируемом переезде, необслуживаемом дежурным работником.
«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист... применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отметили в пресс-службе.
При аварии никто не пострадал, также обошлось без схода подвижного состава. Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.
Ранее грузовик ЗИЛ столкнулся с пассажирским поездом Новый Уренгой — Москва в Пермском крае, пострадал водитель авто, напоминает Ura.ru.
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