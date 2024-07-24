«Каменный век!»: Жители регионов РФ жалуются на отсутствие электричества и воды

Так, в Ростове на время встала работа главного автовокзала, а на «Ростсельмаше» сотрудники на участках работали в темноте. В Астрахани вслед за светом пропадала и вода. А 16 июля во тьму погрузились весь юг России и большая часть Северного Кавказа. В Ростовской области из-за сбоя на одном из энергоблоков АЭС из-за жары вводили ограничения и «веер».

«Каждый сезон история та же – чрезвычайная ситуация, отключения временные, надо потерпеть», – сетует ростовчанка Юлия.

При этом отключения света происходят и в Рязани. Местные власти отметили, что проблема носит системный характер. По словам первого замминистра ТЭК и ЖКХ региона Александра Силкина, в течение пяти-шести лет было упущено проведение плановых технических мероприятий по обслуживанию кабельных линий с учетом старения нагрузки.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что главная вина лежит не на генерации, а на электросетевом хозяйстве.

Ранее сообщалось, что порядка полутора тысяч человек остались без электричества в Анапе. Причиной отключения света стали несколько аварий на электросетях, передает «Радиоточка НСН».

