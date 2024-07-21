В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварий на сетях
21 июля 202415:26
Порядка полутора тысяч человек остаются без электричества в Анапе, сообщили в городской мэрии.
Причиной отключения света стали несколько аварий на электросетях.
Уточняется, что перегрузки на линиях обусловлены продолжающейся жаркой погодой.
В субботу, 20 июля, в Краснодаре произошел стихийный митинг из-за отключения света. На место прибыл мэр города Евгений Наумов. Он пообещал оперативно восстановить подачу электричества, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru