В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварий на сетях

Порядка полутора тысяч человек остаются без электричества в Анапе, сообщили в городской мэрии.

В Севастополе ввели график временного отключения электричества

Причиной отключения света стали несколько аварий на электросетях.

Уточняется, что перегрузки на линиях обусловлены продолжающейся жаркой погодой.

В субботу, 20 июля, в Краснодаре произошел стихийный митинг из-за отключения света. На место прибыл мэр города Евгений Наумов. Он пообещал оперативно восстановить подачу электричества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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