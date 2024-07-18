Исторический рекорд потребления электричества зафиксировали на Юге России
Абсолютный исторический максимум потребления мощности был дважды зафиксирован в энергосистеме Юга РФ за последние дни. Об этом сообщает пресс-служба «Системного оператора ЕЭС».
В частности, 16 и 17 июля в 12:00 мск потребление составило 21 126 МВт, что на 176 МВт превышает предыдущий максимум, который был достигнут 13 января 2024 года.
«Также 17 июля в ЕЭС России установлен новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур. В 14:00 мск потребление достигло 137 730 МВт - на 3 631 МВт выше прошлого летнего максимума в августе прошлого года», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к дефициту электроэнергии в ряде регионов РФ привёл майнинг криптовалют, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки получили клички
- АТОР: На курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом
- Попова: в пяти странах БРИКС обнаружены очаги холеры
- Депутат Затулин: Армения сделала еще один шаг для прекращения контактов с РФ
- В ГД предложили прописать в законе понятие «традиционных ценностей»
- Сотрудники ФСБ задержали члена НВФ из Крыма в Херсонской области
- МЧС: Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения поджогов
- Власти Финляндии пока не намерены открывать границу с Россией
- Исторический рекорд потребления электричества зафиксировали на Юге России
- Маск потребовал от Шольца объяснений из-за шутки комика о покушении на Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru