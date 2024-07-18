Исторический рекорд потребления электричества зафиксировали на Юге России

В частности, 16 и 17 июля в 12:00 мск потребление составило 21 126 МВт, что на 176 МВт превышает предыдущий максимум, который был достигнут 13 января 2024 года.

«Также 17 июля в ЕЭС России установлен новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур. В 14:00 мск потребление достигло 137 730 МВт - на 3 631 МВт выше прошлого летнего максимума в августе прошлого года», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к дефициту электроэнергии в ряде регионов РФ привёл майнинг криптовалют, сообщает RT.



