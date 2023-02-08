Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии

По данным ведомства, извержение произошло в кратере Сёва. Дым поднялся на высоту около одного км. В районе вулкана объявили третий уровень опасности (максимум - пять).

Отмечается, что эвакуация в прилегающих населённых пунктах не объявлялась, однако эксперты предупредили, что существует риск продолжения вулканической активности.

Ранее на острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, проживающие рядом жители были эвакуированы, сообщает RT.