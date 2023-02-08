Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима.

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По данным ведомства, извержение произошло в кратере Сёва. Дым поднялся на высоту около одного км. В районе вулкана объявили третий уровень опасности (максимум - пять).

Отмечается, что эвакуация в прилегающих населённых пунктах не объявлялась, однако эксперты предупредили, что существует риск продолжения вулканической активности.

Ранее на острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, проживающие рядом жители были эвакуированы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/В. Чистяков
ТЕГИ:ПриродаЯпонияВулканы
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