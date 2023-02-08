Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии
Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима.
По данным ведомства, извержение произошло в кратере Сёва. Дым поднялся на высоту около одного км. В районе вулкана объявили третий уровень опасности (максимум - пять).
Отмечается, что эвакуация в прилегающих населённых пунктах не объявлялась, однако эксперты предупредили, что существует риск продолжения вулканической активности.
Ранее на острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, проживающие рядом жители были эвакуированы, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Шольц: ЕС объявит новые санкции против РФ к годовщине спецоперации
- Водителей в РФ начали штрафовать за проезд на жёлтый сигнал светофора
- МИД: существует угроза прямого военного столкновения России и США
- Пригожин рассказал о боях ЧВК «Вагнер» с американцами в Сирии
- Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии
- Восемь человек погибли при взрыве газа в Тульской области
- Власти Великобритании ввели новые санкции против России
- Иран увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года в три раза
- Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА
- Белоусов: Правительство обсуждает с бизнесом добровольный взнос в бюджет страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru