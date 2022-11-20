На Камчатке началось извержение вулканов
На Ключевской сопке Камчатки началось извержение самого высокого в Евразии вулкана. Ученые фиксируют выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
Ключевской вулкан извергался два года назад на протяжении двух месяцев - с октября 2020 по февраль 2021.
Еще одним очагом извержения магмы на Камчатке стал вулкан Шивелуч. Утром над ним поднялся столб пепла высотой в пять километров.
Ранее вулкан Карымский на востоке Камчатки выбросил столб пепла высотой 2500 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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