На Камчатке началось извержение вулканов

На Ключевской сопке Камчатки началось извержение самого высокого в Евразии вулкана. Ученые фиксируют выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км

Ключевской вулкан извергался два года назад на протяжении двух месяцев - с октября 2020 по февраль 2021.

Еще одним очагом извержения магмы на Камчатке стал вулкан Шивелуч. Утром над ним поднялся столб пепла высотой в пять километров.

Ранее вулкан Карымский на востоке Камчатки выбросил столб пепла высотой 2500 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Нескоромный
ТЕГИ:РоссияКамчаткаВулканы
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