Театр Джигарханяна присоединили к Театру сатиры
Московский драматический театр Армена Джигарханяна реорганизован и присоединен к Московскому академическому театру сатиры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Соответствующий приказ издал столичный Департамент культуры.
По данным РИА Новости, художественным руководителем объединенного театра станет Сергей Газаров.
«Объединение откроет новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так, я надеюсь, и для коллективов обоих театров. На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены», - отметил Газаров.
В декабре 2020 года Газаров был назначен худруком театра Джигарханяна, который сменил название на «Прогресс Сцену Армена Джигарханяна». С октября 2021 года он занял аналогичный пост в Московском академическом театре сатиры.
Бывший худрук Театра сатиры 87-летний Александр Ширвиндт говорил, что покинул этот пост по состоянию здоровья, поскольку возраст «обнулить невозможно».
«Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента», - отмечал Ширвиндт.
Между тем, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский высказал мнение, что причиной ухода Ширвиндта могли стать разногласия с руководством Департамента культуры Москвы.
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