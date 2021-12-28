Театр Джигарханяна присоединили к Театру сатиры

По данным РИА Новости, художественным руководителем объединенного театра станет Сергей Газаров.

«Объединение откроет новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так, я надеюсь, и для коллективов обоих театров. На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены», - отметил Газаров.

В декабре 2020 года Газаров был назначен худруком театра Джигарханяна, который сменил название на «Прогресс Сцену Армена Джигарханяна». С октября 2021 года он занял аналогичный пост в Московском академическом театре сатиры.

Бывший худрук Театра сатиры 87-летний Александр Ширвиндт говорил, что покинул этот пост по состоянию здоровья, поскольку возраст «обнулить невозможно».

«Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента», - отмечал Ширвиндт.

Между тем, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский высказал мнение, что причиной ухода Ширвиндта могли стать разногласия с руководством Департамента культуры Москвы.

