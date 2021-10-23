Калягин снова возглавил Союз театральных деятелей России
Народный артист РСФСР Александр Калягин на очередные пять лет переизбран главой Союза театральных деятелей России, сообщает «Интерфакс».
За единственного кандидата отдали голоса 175 участников Союза, делегатов сэъезда.
Калягин произнес багодарственную ресь.
«Я сразу хочу сказать - поверьте, я сделаю все, что в моих силах, а может и даже больше, чтобы Союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой, чтобы так же как и сейчас мы гордились, что мы члены Союза театральных деятелей», - сказал он.
Союз театральных деятелей РФ объединяет представителей театральных профессий с 1877 года.
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