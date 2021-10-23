Калягин снова возглавил Союз театральных деятелей России

За единственного кандидата отдали голоса 175 участников Союза, делегатов сэъезда.

Калягин произнес багодарственную ресь.

«Я сразу хочу сказать - поверьте, я сделаю все, что в моих силах, а может и даже больше, чтобы Союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой, чтобы так же как и сейчас мы гордились, что мы члены Союза театральных деятелей», - сказал он.

Союз театральных деятелей РФ объединяет представителей театральных профессий с 1877 года.

